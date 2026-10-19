Количество строительных компаний в России за год сократилось на 4,3%, или на 16,4 тысячи. На начало октября в стране работали 362,3 тысячи таких организаций, подсчитали в СПАРК.
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