Почему компании скрывают реальный масштаб утечек персональных данных

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. Каждая десятая утечка персональных данных связана с действиями сотрудников компании, рассказала первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты», доцент Финансового университета при президенте РФ Марина Мишункина на Восточном экономическом форуме.