"Известия": рост тарифов на ЖКХ связан с инфляцией и затратами на модернизацию

Дмитрий Гурин

Ну так коллективный иск в суд. Где то на это идут и руководители фирм и гор. администраций "берега еще видят", где то все на тормозах и "рулевые" начинают борзеть и путать те же берега. Ставьте на положенный курс и пусть цыфрами на бумагах с печатями обосновывают повышение тарифов превышающие указанные в фед. закоолдательстве. И подавать в суд сразу в федеральный т.к. местные региональники постараются спустить на тормозах или вообще проигнорируют....