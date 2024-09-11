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"Известия": рост тарифов на ЖКХ связан с инфляцией и затратами на модернизацию

"Известия": рост тарифов на ЖКХ связан с инфляцией и затратами на модернизацию

Жители ряда российских регионов пожаловались на заметный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги после плановой индексации тарифов 1 июля.

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Комментарии
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Галина Малыхина
После перехода из государственной собственности в частную их коммуналки выкачивали прибыль, забыв про ремонт и модернизацию сетей... Теперь население расплачивается...
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14 час.
Дмитрий Гурин
Ну так коллективный иск в суд. Где то на это идут и руководители фирм и гор. администраций &quot;берега еще видят&quot;, где то все на тормозах и &quot;рулевые&quot; начинают борзеть и путать те же берега. Ставьте на положенный курс и пусть цыфрами на бумагах с печатями обосновывают повышение тарифов превышающие указанные в фед. закоолдательстве. И подавать в суд сразу в федеральный т.к. местные региональники постараются спустить на тормозах или вообще проигнорируют....
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12 час.

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