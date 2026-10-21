Грузооборот портов в Ростовской области уменьшился на 65 процентов из-за атак БПЛАГубернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 20 октября сообщил, что объём грузов, проходящих через порты региона, упал на 65%.
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