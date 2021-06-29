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Сорос и "Западные Балканы". Новые жертвы "демократии"

Сорос и "Западные Балканы". Новые жертвы "демократии"

Сам Бериша по этому поводу написал: Я заявляю со всей ответственностью, что это неожиданное решение против моей семьи и меня самого – спустя восемь лет после того, как я не занимал никаких государственных должностей и ушел в отставку с любой политической руководящей должности – абсолютно необоснованно и основано исключительно на дезинформации, предоставленной мстительной и клеветнической лоббистской властью премьер-министра Албании Эди Рамы и его близкого друга и покровителя миллиардера Джорджа Сороса.

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