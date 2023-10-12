Дмитрий Артюхов и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков обсудили ситуацию на рынке труда Ямала

Дмитрий Артюхов рассказал о том, что в округе действует более 90 федеральных и региональных мер поддержки разных категорий населения, а также принято более 50 мер для поддержки участников специальной военной операции и их близких.
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