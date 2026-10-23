Наделение полномочиями ФГБУ «Главрыбвод» по содержанию за счет средств госзадания ремонтно-маточных стад форели позволит снизить зависимость от импорта и восстановить рост производства товарной рыбы, заявил в беседе с «Дума ТВ» первый зампредседателя Комитета ГД по аграрным вопросам Сергей Алтухов.