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Нищие-миллиардеры. Загадки российского денежного обращения

Нищие-миллиардеры. Загадки российского денежного обращения

Нищие-миллиардеры. Загадки российского денежного обращения Банковские вклады сограждан выросли на рекордную величину, хотя доходы населения падают Иван Рыбин Статистика российской банковской системы продемонстрировала очередной парадоксальный результат, которому нет объяснения.

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