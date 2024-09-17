Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Основной и альтернативный маршруты Для сухопутного дублера СМП были разработаны два альтернативных маршрута: «Мурманск – Петропавловск-Камчатский» (с ответвлениями до северных портов Певек, Магадан, Тикси) – дублирует СМП, проходя по материковой части Арктики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии