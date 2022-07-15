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«Бавария» давала 20 млн евро за Лаймера, «РБ Лейпциг» хочет 30 млн и установил дедлайн – до Суперкубка Германии

«РБ Лейпциг» пока не продает Конрада Лаймера «Баварии». Мюнхенцы предложили 20 миллионов евро за 25-летнего австрийца, однако «Лейпциг» отклонил первое предложение.

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