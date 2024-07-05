Си Цзиньпин начал государственный визит в Таджикистан с намерением достичь новых высот в двустороннем сотрудничестве

Душанбе, 5 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл сюда в четверг вечером, начав государственный визит в Таджикистан после напряженного графика работы на саммите Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Астане /Казахстан/.
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