МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Челябинской области 21 октября

Особенно важно это знать тем, кто планирует поездки.МЧС Челябинской области предупредило южноуральцев: — По данным Челябинского гидрометцентра днем 21 октября на территории региона ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед, метели.
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