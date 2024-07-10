Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Предотвращен теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Предотвращен теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Предотвращен теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"ФСБ России предотвратила теракты на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, а также в отношении трех военнослужащих Минобороны в Москве.

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