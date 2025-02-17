Эксперт Леонова: военные пенсионеры получат в марте повышенные пенсии

Военные пенсионеры и приравненные к ним лица в марте получат повышенные пенсионные выплаты. Об этом 17 февраля рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.
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