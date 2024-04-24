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Царьград

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В Лотошино произошёл взрыв на территории местной школы

В Лотошино произошёл взрыв на территории местной школы

Несколько жителей Лотошино получили травмы из-за взрыва.В городском округе Лотошино произошёл взрыв. Согласно предварительной информации, компания из семи человек в возрасте от 18 до 25 лет направлялась к автостанции.

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