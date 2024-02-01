Семь беспилотников нейтрализованы над российской территорией

Два беспилотника были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы над Нижегородской областью недалеко от нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», а также нефтехимических заводов «РусВинил» и «Сибур-Кстово», пишет ТАСС.
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