Какой церковный праздник принято проводить среди православных верующих 6 ноября 2023 года Юлия СкворцоваПрихожанам РПЦ важно знать о том, какой церковный праздник, согласно традициям, отмечается в шестой день ноября.
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