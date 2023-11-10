В тульской администрации объяснили, как неэстетичный дом может довести владельца до суда

Лидия Курзаева

*Большое количество зданий находится в обветшавшем или полуразрушенном состоянии, то же самое касается и заборов.* Потому что в таких домах наверняка живут старые люди, получающие очень низкие пенсии. На что им облагораживать своё жильё? Все стройматериалы и краски взлетели в цене. К тому же сами они уже не смогут отремонтировать свой дом, а нанимать людей опять нужны деньги и немалые. Об этом администрация города видно не подумала. Чем наказывать людей, уж лучше бы переселили их в новые квартиры, а с домами и заборами разобрались бы на своё усмотрение.