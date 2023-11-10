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В тульской администрации объяснили, как неэстетичный дом может довести владельца до суда

В тульской администрации объяснили, как неэстетичный дом может довести владельца до суда

Как гласит известный фразеологизм, &quot;мой дом – моя крепость&quot;. Однако полностью распоряжаться в своем бастионе все-таки не получится.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
*Большое количество зданий находится в обветшавшем или полуразрушенном состоянии, то же самое касается и заборов.*  Потому что в таких домах наверняка живут старые люди, получающие очень низкие пенсии. На что им облагораживать своё жильё?  Все стройматериалы и краски взлетели в цене. К тому же сами они уже не смогут отремонтировать свой дом, а нанимать людей опять нужны деньги и немалые. Об этом администрация города видно не подумала.  Чем наказывать людей, уж лучше бы переселили их в новые квартиры, а с домами и заборами разобрались бы на своё усмотрение.
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