Проекту «Профразвитию» исполняется три года

Первая стажировка, встреча с будущим работодателем, карьерная консультация, подготовка к собеседованию и уверенный старт на новом рабочем месте – сегодня все эти возможности доступны молодежи Москвы во Всероссийском проекте «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».