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Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу

«Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы. Кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщила Петренко.

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