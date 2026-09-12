Челябинцы назвали справедливый размер минимальной зарплаты

Он значительно превышает реальный МРОТ. Сравниваем суммы. Жители Челябинска считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе должен составлять в среднем 55 тысяч рублей в месяц.
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