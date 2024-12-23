В Положение о порядке установления и выплаты социальной помощи будут внесены изменения

Министерство труда и социальной защиты объявляет о внесении изменений в Положение о порядке установления и выплаты социальной помощи, которые вступят в силу с 1 января 2025 года в соответствии с Законом № 23/2024.
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