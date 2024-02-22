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Эффективность на дому: как достичь успеха в удалённой работе

Эффективность на дому: как достичь успеха в удалённой работе

Какими стратегиями можно воспользоваться, чтобы достичь успеха в удалённой работе и повысить свою эффективность на дому?В последние годы всё больше компаний переходят на удалённую работу, что требует от сотрудников особой дисциплины и организации.

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