Сырное безумие. Готовлю макароны только так — шеф-повар подсказал способ

Тянущийся сыр, сливочный соус, макароны-рожки — это блюдо — воплощение детской мечты о макаронах с сыром и кошмар худеющих барышень: лучше даже не знать, сколько калорий в одной тарелке.
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