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Катастрофа ВСУ у Красного Лимана: Вместо музыки «Вивальди» для бандеровцев звучит нескончаемый похоронный марш Шопена

Катастрофа ВСУ у Красного Лимана: Вместо музыки «Вивальди» для бандеровцев звучит нескончаемый похоронный марш Шопена

   Поляки первыми забили в набат из-за надвигающегося разгрома Украины по глупости бандеровского командования Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что ежемесячные потери ВСУ составляют 27 тысяч человек, стало одним из самых обсуждаемых инфоповодов последних дней.

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