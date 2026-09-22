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Аргументы и Факты

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Сгорела за пару месяцев: рак убил актрису из «Тайн следствия» Дронову

Сгорела за пару месяцев: рак убил актрису из «Тайн следствия» Дронову

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова умерла 19 сентября 2026 года на 69-м году жизни. До своего дня рождения она не дожила всего полтора месяца — 1 ноября ей могло исполниться 69 лет.

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