Болельщика арестовали за демонстрацию нацистской татуировки на матче «Зенит» — «Црвена Звезда». 🔹К ответственности его привлек Петроградский районный суд.
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Болельщика арестовали за демонстрацию нацистской татуировки на матче «Зенит» — «Црвена Звезда». 🔹К ответственности его привлек Петроградский районный суд.