«Сидел дома сутками»: родные в шоке от матери, бросившей голодного сына

Родные рассказали о семье мальчика, которого мать заперла одного в квартире без еды. Родственники жительницы Новосибирска, чей сын кричал о помощи с балкона закрытой квартиры, рассказали, что до сих пор не верят в случившееся.
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