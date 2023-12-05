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В России почти вдвое вырос спрос на искусственные елки

В России почти вдвое вырос спрос на искусственные елки

В преддверии зимы спрос на новогодние украшения снизился на 4%. В прошлом году россияне более активно покупали товары для Нового года - спрос возрос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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