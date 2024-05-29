«Горе для всей планеты»: почему демонстративный ядерный удар не поможет остудить «горячие головы» на Западе

В ответ на дискуссию о возможности применения западных ракет по территории России армии РФ необходимо провести учения с подрывом ядерного боеприпаса, считает заместитель директора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
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