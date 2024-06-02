Никаб и терроризм – какую роль играют диаспоры? Вопрос адресован спецслужбам

В России хотят полностью запретить ношение никабов в общественных местах. Сторонники идеи объясняют это тем, что лица людей в никабах сложно распознать, что может создавать препятствия в задержании террористов.
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