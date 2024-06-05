FQ: удары западным оружием не заставят Россию капитулировать

Что будет с Украиной в случае ударов по России © РИА Новости Станислав Красильников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Западные ракеты, поставленные ВСУ, не заставят Москву капитулировать, пишет FQ.