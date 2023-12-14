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В окопах все равны. Герой России – о необходимости приравнять добровольцев к военнослужащим

В окопах все равны. Герой России – о необходимости приравнять добровольцев к военнослужащим

Сергей Липовой перечислил права, которых сейчас лишены добровольцы.Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой прокомментировал заявление Путина о необходимости уравнять в правах военнослужащих и добровольцев СВО.

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