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Счастье, которое он подарил: звезда “Папиных дочек” избавился от инвалидного кресла

Счастье, которое он подарил: звезда “Папиных дочек” избавился от инвалидного кресла

Поклонники не подозревали, какое несчастье свалилось на исполнителя роли Полежайкина из известного сериала “Папины дочки” В прошлом году он упал с 12-метровой высоты, оступившись с пятого этажа, откуда пытался запечатлеть окружающую красоту.

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