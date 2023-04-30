Стеф Карри – первый в истории НБА, кто набрал 50 очков в 7-м матче серии плей-офф

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри побил рекорд НБА – в 7-м матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» он набрал 50 очков, 5 подборов и 1 передачу, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).
Популярные статьи
- Игрок «Оренбурга» Гойкович о России: «В Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят»
- Семак об отказе Дзюбы от рукопожатия: «Ни на кого никогда не обижаюсь. Нет человека, которому я не подал бы руки. У Артема другой характер, воспитание, мысли»
- Полиция запретила акцию протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Макрону хотели показать красные карточки, планировалось раздать свистки
Свежие комментарии