Новый геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom раскрыл, что игра скрывает це...

Новый геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom раскрыл, что игра скрывает целый второй мирЯпонский издатель и разработчик Nintendo продолжает знакомить игроков с основными особенностями грядущего приключенческого экшена The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.