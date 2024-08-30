Новый геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom раскрыл, что игра скрывает це...

Новый геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom раскрыл, что игра скрывает целый второй мирЯпонский издатель и разработчик Nintendo продолжает знакомить игроков с основными особенностями грядущего приключенческого экшена The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.
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