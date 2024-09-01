Важная телеграмма

Судебное преследование и угроза тюремного срока для основателя Telegram Павла Дурова со стороны властей Франции — это попытка Запада взять под контроль независимый от него значимый мировой интернет-ресурс, которым ежедневно пользуется почти каждый десятый житель планеты и который может стать серьезным оружием в обостряющемся геополитическом противостоянииTASS читайте на monocle.
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