Шарф из лосося и 20+ мемов: юмор дня

К вечеру пятницы список мелких странностей обычно заметно разрастается: продолжительные переговоры, многоразовые переделки планов, покупки с неожиданным продолжением и рутина, отнимающая больше времени, чем хотелось бы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии