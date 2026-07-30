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Шарф из лосося и 20+ мемов: юмор дня

Шарф из лосося и 20+ мемов: юмор дня

К вечеру пятницы список мелких странностей обычно заметно разрастается: продолжительные переговоры, многоразовые переделки планов, покупки с неожиданным продолжением и рутина, отнимающая больше времени, чем хотелось бы.

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