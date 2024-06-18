Ученые заявили, что пение в душе и физическая активность помогают сохранить слух

Пение в душе и физические упражнения могут значительно улучшить слух и сохранить его на долгие годы. Об этом рассказали профессор нейроаудиологии Университетского колледжа Лондона Дорис-Ева Бамиу и британский аудиолог Майкл Марчант, передает Daily Mail.
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