Ученые заявили, что пение в душе и физическая активность помогают сохранить слух

Пение в душе и физические упражнения могут значительно улучшить слух и сохранить его на долгие годы. Об этом рассказали профессор нейроаудиологии Университетского колледжа Лондона Дорис-Ева Бамиу и британский аудиолог Майкл Марчант, передает Daily Mail.