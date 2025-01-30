В ночь на четверг, 30 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области ракету. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.
Украина выпустила ракету по российскому региону
Комментарии
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Aнатолий Райков
Таким образом я могу утверждать что ты револции это ты устраивала вместе с Соросом.
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7 час.
Aнатолий Райков
Черномазая чумичка,ты хоть историю знаешь,или ты по европомойкам шастаешь и ищешь всякую срач.
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7 час.
Ингерман Ланская
читай книжки, дэбил безграмотный, а не хрень мерь от пола до потолка.... ты , по своей глупости, даже своим идолам - балВШИвикам не веришь
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6 час.
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