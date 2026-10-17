Гелла в «Мастере и Маргарите» Михаила Локшина — та роль, после которой Полину Ауг начали узнавать. А летом 2025-го актриса попала в клип Тилля Линдеманна: лидер Rammstein позвал её на главную женскую роль в «Und die Engel singen».
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