Гелла в «Мастере и Маргарите» Михаила Локшина — та роль, после которой Полину Ауг начали узнавать. А летом 2025-го актриса попала в клип Тилля Линдеманна: лидер Rammstein позвал её на главную женскую роль в «Und die Engel singen».