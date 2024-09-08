Детонация после атаки БПЛА в Воронежской области замедлилась

Детонация в Острогожском районе после атаки БПЛА стала реже. Вскоре саперы смогут начать поиск и утилизацию взрывоопасных предметов, которые еще не взорвались, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
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