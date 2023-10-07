Toyota показала внедорожник для Луны

Toyota Baby Lunar Cruiser / © Toyota Toyota Baby Lunar Cruiser представляет собой небольшой двухместный внедорожник с обводами «радиаторной решетки», которая служит консолью для размещения лидаров, камер и прочих датчиков.
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