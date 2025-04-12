13 апреля в Дёминском Доме культуры состоится фольклорный праздник "На Вербное Воскресенье", в честь 5-летия семейного клуба казачьих традиций "Живы- крепки".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
13 апреля в Дёминском Доме культуры состоится фольклорный праздник "На Вербное Воскресенье", в честь 5-летия семейного клуба казачьих традиций "Живы- крепки".