Sohu: Сергей Лавров не стерпел неуважения, Сербия поплатилась за обман РФ

Сербия и Россия долгое время поддерживают дружественные отношения. Президент страны Александр Вучич лично отмечает, что сотрудничество с Россией — одно из важных направлений, пишет АБН24 со ссылкой на Sohu.
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