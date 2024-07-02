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Sohu: Сергей Лавров не стерпел неуважения, Сербия поплатилась за обман РФ

Sohu: Сергей Лавров не стерпел неуважения, Сербия поплатилась за обман РФ

Сербия и Россия долгое время поддерживают дружественные отношения. Президент страны Александр Вучич лично отмечает, что сотрудничество с Россией — одно из важных направлений, пишет АБН24 со ссылкой на Sohu.

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Комментарии
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евгений черкашин
Сербы оказывается проститутки.
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14 час.
ХА
Харченко Александр
Не все сербы нехорошие,главная проститутка вучич
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13 час.

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