Астрофизики РАН предупреждают подготовиться к худшему: новые вспышки на Солнце не известно к чему приведут Ольга БезродняяАстрофизики заявляют о новых вспышках на солнце и остается снова беспокоиться о состоянии, на которые они влияют.
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