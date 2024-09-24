"Хезболла" заявила об ударах по авиабазе на севере Израиля

Шиитское движение "Хезболла" заявило о нанесении ракетного удара по военному аэродрому Мегиддо и военной авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля, сообщили 24 сентября в официальном Telegram-канале движения.
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