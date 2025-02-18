Макеевка утопает в канализационных стоках, а «Вода Донбасса» бездействует!⠀ Жители жалуются, что аварийные бригады не реагируют на проблему – в отчётах они пишут, что всё устранено, но на деле никто даже не приезжает.
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