Максим Галкин* увеличил гонорар за новогодние корпоративы до 15,9 млн рублей

Максим Галкин* существенно увеличил стоимость своих новогодних корпоративных выступлений. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Mash, гонорар артиста вырос с €80 тысяч (около 8,5 млн рублей) до €150 тысяч (примерно 15,9 млн рублей).