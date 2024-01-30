Эксперт перечислил причины появления трещин на ветровом стекле

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, что трещины на лобовом стекле автомобиля могут возникнуть из-за невовремя отремонтированных сколов, резких перепадов температуры, заводского брака или конструктивных особенностей автомобиля.
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